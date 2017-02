Por que a gente NÃO deve assoar o nariz?

Ver descrição

É claro que todo mundo assoa o nariz, mas você já parou para pensar se o hábito é saudável? Ao fazer pressão no nariz você pode fazer com que a secreção se espalhe para os seios da face, assim, aquela gripe fraca pode acabar virando uma sinusite. No programa #ProjetoVivaBem, você vai entender por que não fazer isso e descobre qual a melhor solução para a sujeira do nariz. Acompanhe os próximos programas às segundas-feiras.Visite o UOL Saúde