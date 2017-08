Ver descrição

A cidade de São Paulo recolhe 12 mil toneladas de lixo por dia. No total, 3.200 pessoas trabalham na coleta de resíduos. São 646 caminhões de duas empresas para atender 32 prefeituras regionais. A reportagem do UOL acompanhou uma equipe experiente e com muita disposição para correr, em média, 10 km por dia. Veja como é feito o caminho do lixo na capital.