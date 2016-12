Vai viajar e não sabe como escolher um hotelzinho para o seu melhor amigo?

Ver descrição

Conheça a casa que o seu melhor amigo vai ficar hospedado, principalmente, se for a primeira vez. É importante que você tenha cautela e certifique-se de que se o portão ou o muro não é muito baixo, se tem grades, escadas, locais perigosos, entre outros. A segurança do seu cachorro deve estar em primeiro lugar. Desta forma, defina alguma orientações e regras para a pessoa que vai cuidar do seu melhor amigo.Texto - Fonte - http://www.caesonline.com