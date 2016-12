Ver descrição

Faltando poucos dias para o Ano-Novo, a cidade de São Paulo até diminuiu o ritmo, mas não tanto assim. Com o feriado no domingo neste ano, muita gente ainda está trabalhando ou optou por permanecer na cidade. Outros decidiram aproveitar a folga enfrentando o sol para passear e fazer compras. Leia mais no UOL Notícias.