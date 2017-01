"Deu Onda": conheça o funk do verão que agitou o Réveillon dos famosos

Ver descrição

Com 18 milhões de visualizações em apenas 8 dias no YouTube, o funk "Deu Onda" conquistou os famosos que estão publicando vídeos nas redes sociais cantando e dançando a música.



O funk é de autoria de MC G15, de apenas 18 anos, e tem duas versões: a light e a proibidona, onde a palavra pai foi susbtituída por pau. É essa versão que famosos estão cantando na internet.



Anitta, por exemplo, cantou e dançou a música de biquíni na beira de uma piscina. Em outro, a youtuber Kéfera canta a música para a sua mãe e diz na legenda: "Quando você não consegue parar de ouvir a música".



O cantor Latino foi além e postou um vídeo em que ele aparece ao piano tocandoa música para o seu macaco de estimação.



As atrizes de "Malhação" Bárbara França, Larissa Ayres, Aline Dias e Amanda de Godoi também dançaram a música. As meninas postaram um vídeo no Instagram onde aparecem dentro de um dos camarins do Projac, no Rio de Janeiro.