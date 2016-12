Anitta, Grazi, casal Brumar: veja os famosos que deram o que falar em 2016

Ver descrição

Vários famosos se destacaram em 2016. Anitta começou o ano tomando um fora de Ana Maria Braga, causou polêmica com preenchimento labial, lançou clipe e brilhou na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio; Grazi Massafera assumiu novo romance e foi indicada ao Emmy internacional; ao que tudo indica, Bruna Marquezine e Neymar voltaram a namorar. Os brasileiros se surpreenderam com a separação de Fátima Bernardes e Willian Bonner; e o mundo ficou chocado com o divórcio de Angelina Jolie e Brad Pitt. Veja essas e outras notícias dos famosos que deram o que falar em 2016